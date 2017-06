Vor dem Konzert ein nettes Gespräch

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Für Astrid und Dieter Meyer aus Storkow ist am Sonntag ein Traum in Erfüllung gegangen. Das Ehepaar hatte sich am MOZ-Gewinnspiel beteiligt und ein exklusives Treffen mit der legendären Band Münchner Freiheit gewonnen. In der ehemaligen Gaststätte BohèM am Storkower Marktplatz traf das Ehepaar auf eine tiefenentspannte Band. Gänzlich frei von Starallüren - man war auf Anhieb per Du - tauschte man sich Anekdoten aus. Geduldig ließ sich die Band fotografieren, manche Bandmitglieder reichten ihre Privathandys an den MOZ-Fotografen Jörn Tornow für ein Erinnerungsfoto weiter.