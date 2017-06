Neulangsow lässt Geschichte aufleben

artikel-ansicht/dg/0/

Schon am Freitagabend wurden die Parkplätze knapp. Die Berliner Kultband "Polkaholix" lockte viele aufs Festgelände. Nach den Böllerschüssen der Lebuser Landwehr legten sich die sieben Herren ins Zeug, sorgten mit ihrem Sound aus Rock 'n' Roll, Ska, Punk und tanzbarem Folk für beste Stimmung. Pünktlich zur letzten Zugabe öffnete Petrus die Schleusen. Der Hauptfesttag am Sonnabend indes konnte wettertechnisch nicht besser sein. Ab Mittag rollten die Autos, hieß es, geduldig zu warten, um einen Parkplatz zu ergattern.

Unter den Klängen des Fanfarenzuges der Seelower Feuerwehr setzte sich ein Zug mit 22 Bildern in Bewegung. Moderator Hartmut Sommer sowie Seelows Stadtchronist Michael Schimmel versorgten die Zuschauer, die sich entlang des Straßendorfes postiert hatten, mit vielen Geschichten, Informationen und Anekdoten zur Ortsgeschichte. Das Vorbereitungsteam hatte neben zahlreichen Bürgern aus ganz Werbig auch viele Unterstützer aus der Region gewonnen. Alex Piatkowski dokumentierte die ersten Holztransporte für den Aufbau des Dorfes. Christin und Falko Specht aus Zechin stellten mit Freunden Kolonisten, die mit ihrer geringen Habe, aber großem Mut ins Oderbruch kamen, dar. Thea Müller aus Buschdorf hatte viel Material für den Wagen, der an den letzten Neulangsower Korbmachermeister Willi Neumann erinnerte, bereitgestellt. Der Letschiner Eisenbahnverein half, das Schaubild "Bahn" zu gestalten, die Garzauer und die Neutrebbiner Feuerwehr begeisterten mit alter Spritzentechnik. Bettfederfabrik, Gänsemast, Schulentwicklung, Handwerk, die große Welle der Gesangsvereine im Ort - all das lebte in den Bildern auf.

Landrat Gernot Schmidt zeigte sich stolz auf "seine Neulangsower". Er war selbst 16 Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister von Werbig, agierte als Schirmherrschaft über das Fest. "Unser Dorf ist Preußen, Preußen im edlen Sinne", erklärte er. Grundlage war seit jeher der Gemeinsinn. "Das führte manchmal auch zu Konflikten, aber niemand wurde ausgeschlossen oder diskriminiert. Wer uns kennen lernen will, muss durch eine raue Schale auf den weichen Kern treffen." Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Landwirt Hans Georg von der Marwitz gratulierte den Neulangsowern. Was sie unter Regie ihres Ortsvorstehers Wolfgang Kadler auf die Beine gestellt hätten, verdiene größten Respekt. Das Fest spreche für die tiefe Heimatverbundenheit. Wolfgang Kadler erinnerte an die Bürgermeister, die in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung prägten. Das waren vor Gernot Schmidt vor allem Helga Schonert und Ilse Hoffmann "Unserem Dorf geht es immer besser. Wir haben keinen Leerstand, freuen uns über viele Kinder", sagte er.