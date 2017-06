Cleveres Punktefahren mit Silber belohnt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Roman Duckert (Frankfurter RC 90) sicherte sich nach Bronze in der Mannschaftsverfolgung bei den Deutschen Titelkämpfen clever Silber im Punktefahren der U17. Leon Heinschke (U19/FRC) kam in beiden Disziplinen auf Rang 4.

Im Punktefahren der U17 über 80 Runden schlugen Theo Zetzsche (RC Luckau) und Axel Borgwald (RK Cottbus) von Anfang an ein sehr hohes Tempo an, holten drei- bzw. zweimal Wertungspunkte. Duckert, mit drei Punkten aus der 1. Wertung, fuhr einige Runden vor dem Ende auf das Spitzenduo auf, sicherte sich nach langem Spurt die letzte und doppelte Wertung und hatte Silber sicher. Zetsche wurde Vierter, Borgwald Fünfter.

Nach Platz 4 im Punktefahren blieb es für Leon Heinschke (FRC) auch in der Mannschaftsverfolgung der U19 beim vierten Platz. Das Quartett mit drei Aktiven des RSC Cottbus startete mit einem Malheur ins Rennen. Mit dem Startschuss hatte der dritte Fahrer, Erik Vater, Probleme mit einem Schuh. Ein zweiter Start war laut Regelwerk möglich. "Wir haben nichts am Schuh entdecken können. Dann passierte das Gleiche wieder, Erik schied aus. Zu dritt hatte das Team gegen die gleichstarken Sachsen keine Chance. Es fehlten 25 Prozent Leistung", so Trainer Rainer Gatzke. Für Leon Heinschke, mittlerweile an der Sportschule in Cottbus, war die DM zu Hause eher ein Ausgleich zu seiner Spezialität, dem Straßenrennen. "Da ist sein Leistungsvermögen sehr stark. Bei den bisherigen Qualifizierungsrennen für die Junioren-WM im September in Bergen hat er schon alle Kriterien erfüllt, muss seine Stärke im August noch einmal nachweisen", so Gatzke. Am Wochenende war seine Gruppe bereits wieder in einem Bergtrainingslager im Erzgebirge unterwegs.

Das Resümee von Brandenburgs Nachwuchscheftrainer Bernd Drogan zur Deutschen Meisterschaft insgesamt fällt kritisch aus: "Es ist die schlechteste Bilanz seit Jahren - ohne einen Deutschen Meister und mit nur fünf Medaillen. Aber das hat sich angedeutet". In den vergangenen Jahren seien zwar viele Radsportler in die Sportschulen aufgenommen worden, aber die Qualität habe gefehlt. "Da müssen wir ackern, damit wir wieder vorn mitmischen", unterstreicht er. Lichtblicke seien neben den Medaillengewinnern aber mehrere Bestleistungen gewesen. Im Madison der U17 hatte er fest mit einer Medaille gerechnet. Doch da fuhren aus seiner Sicht nicht die Stärksten in einem Team. Die Entscheidung lag bei Trainern und Aktiven.