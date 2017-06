Verein will am Standort investieren

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Verein Löwenkinder will das bereits mitgenutzte Haus 5 in der Heilbronner Straße 1 nebst Frei- und Parkflächen kaufen oder pachten. Mit diesem Anliegen hat sich der Verein, an das städtische Zentrale Immobilienmanagement gewandt, teilt die Vereinsvorsitzende Peggy Zipfel, die am Mittwoch auch Gast beim MOZ-Talk mit Musik sein wird, mit. Das Areal an der Heilbronner Straße soll in Einzelstücken oder gesamt von der Stadt veräußert werden. Die Akteure hoffen, dass die Stadtverwaltung sie in ihrem Bemühen um den Erhalt der Einrichtung an diesem Standort unterstützt.