Neptuns Häscher entsteigen der Oder

Mescherin (MOZ) Schöner kann der Sommer nicht beginnen. Bei prächtigem Sonnenschein und vielen gut gelaunten Menschen feierte der Mescheriner Dorfverein am Oderstrom am Sonnabend das nunmehr 16. Hafenfest. Das platschte und spritzte und sorgte bei den sommerlichen Temperaturen für so manche erfrischende Abkühlung von innen und auch von außen. Denn als Neptun mit seinen schönen Nixen und starken Häschern aus der Oder stieg, musste man sich in Acht nehmen, um nicht wie Claudia Roy gefangen und mit eimerweise Wasser zur "Plüschigen Dorade" getauft zu werden. Für viel Spaß sorgte an diesem Nachmittag jedoch nicht nur das Neptun-Geschwader. Die Schalmeienkapelle vom Fuchsgrund und das Trio und die Shanty-Sänger "Die Eisvögel"sorgten für musikalische Stimmung. Die Cheerleader des Uckermärkischen Boxvereins heizten mit Rhythmus ein, Clown Marco machte seine Späßchen nicht nur für Kinder. Beim Fischerstechen waren starke Kerle gefragt. Sie mussten sich bei diesem uralten Wettbewerb mit Lanzen messen und versuchen, den Gegner aus seinem Boot zu werfen, was für großen Jubel des Publikums am Ufer sorgte. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gartz und Mescherin waren bei dem nassen Hafenfest gefragt. Sie demonstrierten den Löschangriff nass und luden zu kurzen Fahrten im Feuerwehrboot auf der Westoder ein. Wer es trockener mochte, konnte Kutschfahrten unternehmen. Der fröhliche Tag klang mit Tanz aus.