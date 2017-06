Internet als Ersatz für Geschäftsstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Lunow-Stolzenhagen (MOZ) Am 30. Juni gehen in der Sparkassen-Filiale Lunow die Lichter aus. Das Barnimer Geldinstitut schließt die Geschäftsstelle. Dazu vier weitere: Britz, Groß Schönebeck, Eberswalde-Westend und Bernau-Süd. Trotz massiver Proteste sind Sparkassen-Vorstand und Verwaltungsrat von ihren Beschlüssen, das Filialnetz auszudünnen, nicht abgerückt. Die Führungsetage spricht von einer "Neuausrichtung der Geschäftsstellenstruktur" und verweist auf ein verändertes Kundenverhalten, auf den Trend zum Online-Banking.

Im Fall Lunow hat der Kampf der Kunden zumindest dazu geführt, dass die Sparkasse im Begegnungszentrum an der alten Schule für zwei Jahre einen Internet-Anschluss finanziert. Womit jene Bürger, die Online-Banking noch nicht nutzen, nunmehr die Chance haben umzusteigen. Die Sparkasse bietet aus diesem Grund am 20. Juni um 17.30 Uhr im Begegnungszentrum eine Schulung bzw. eine Einweisung an, informiert Ortsvorsteherin Andrea Teichert. Ein Angebot, das sich vor allem an die Senioren richtet.

Bei Bedarf seien weitere Schulungen möglich, so Teichert. "Wir hoffen so, die negativen Folgen der Filial-Schließung in Lunow etwas abfedern zu können." Mit Bargeld können sich die Kunden im Edeka-Markt bei Sabine Förster versorgen. Die Inhaberin hat ihren Service erweitert. Bürgermeisterin und Ortsvorsteherin appellierten bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Sparpläne des Geldinstituts an die Lunower, "unseren Einkaufsmarkt durch regen Besuch zu fördern". Um zumindest "das Vorhandene zu schützen".