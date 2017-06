Berliner Künstler tanzen durch die "Offene Höfe"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Besonders beliebt beim Altstadtfest sind die "Offenen Höfe". Familien laden ein, bei ihnen hinter die Kulissen zu schauen. Neu in diesem Jahr war die Eröffnung eines kleinen Imkerladens in der Mauerstraße 47 von Karola und Uwe Hahn. Das Berliner Ehepaar hat einen Zweitwohnsitz in Beeskow. Uwe Hahn, der als gärtnerischer Leiter des Zoologischen Gartens arbeitet, ist auch Hobby-Imker. Und so findet man in seinem kleinen Laden alles rund um die Biene. Geöffnet ist der Laden, in dem es Honig aus Berlin und Beeskow gibt, allerdings nur sonnabends von 11 bis 15 Uhr. "Am Sonntag öffnen wir nur nach Bedarf, vielleicht laden wir auch mal zum Schau-Schleudern ein", kündigt Uwe Hahn an.

Ihren etwa 15 Quadratmeter großen Innenhof (Eingang vom Kirchplatz aus) hatte Sylvia Kossatz geöffnet. Hier konnte man Keramik anschauen, kaufen und auch selber aus Ton Dekoratives herstellen.

Durch einige Gärten, so auch in der Villa Rosengarten in der Brandstraße, tanzten junge Künstler des Theaterhauses Mitte in Berlin und setzten damit besondere Akzente an diesem sonnigen Nachmittag. Die jungen Künstler holt alljährlich Claudia Laue nach Beeskow. Überall gab es Kaffee und Kuchen, Erdbeerbowle und andere köstliche Getränke. Familie Ast, wo sich alles um das Thema Buch drehte, kredenzte "Bücherwurmhappen". Karikaturist und Autor Bernhard Ast hatte in seinem Garten an der Spree zu tun, sein neues Büchlein "Die nackte Wahrheit über Beeskow" zu signieren. Er setzte nicht nur sein Autogramm auf die Aufschlagseite, sondern zeichnete auch immer - getreu seinem Namen - einen Ast. "Ich bin schon alle Baumsorten durch", lachte er.

Es sind die warmherzige Gastfreundschaft, das freundliche Miteinander, das Zeit haben zum Treffen und Klönen, was die "Offenen Höfe" so anziehend macht. Vor dem Geschäft "Zu Bauer Klaus" am Markt in Beeskow fielen sofort die großen, wunderschönen Wiesenblumensträuße ins Auge. "Die habe ich heute extra gepflückt. So etwas Schönes wächst am Straßenrand, wenn man nicht dauernd mäht", sagt der Biobauer Klaus Mruk.