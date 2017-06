Mit WhatsApp gegen Verdächtige

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Die Woltersdorfer Solidargemeinschaft zum Schutz vor Kriminalität (SSK) hat am Sonnabend zu einem Gartenfest in die Friedensstraße 14 geladen. "Wir wollen uns noch stärker vernetzen, um Einbrüchen im Ort vorzubeugen und um da zu sein, wenn jemand Hilfe braucht", sagt SSK-Chef Jörg Prüße. Das Fest diene auch dazu, mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Die SSK hat unter anderem eine Whats-App-Gruppe eingerichtet, deren Mitglieder sich verständigen, wenn Sie zum Beispiel beobachten, dass sich Verdächtige auf einem Grundstück aufhalten. "Das klappt gut. Als bei einer Woltersdorferin kürzlich versucht wurde einzubrechen, waren ganz schnell ein paar Nachbarn vor Ort. Insofern sind wir schneller als die Polizei", sagt Jörg Prüße. Der Einbrecher in diesem Fall war schon weg. Er hinterließ eine eingeschlagene Scheibe, machte aber keine Beute. Wie man mit innovativen Sicherungen Einbrecher abschrecken kann, darüber will die SSK nun miteiner Informationsveranstaltung im Woltersdorfer Rathaus noch vor dem Sommer-Ferienbeginn informieren.