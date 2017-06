artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580599/

Ins Leben gerufen von Detlef Gasche und seinem Team, läuft das Großprojekt nun unter dem ebenfalls vom Jacobsdorfer geführten Waldcamp-Verein. In dem Zeltlager tummelten sich 40 Helfer, dazu nochmal so viele Betreuer und gut 240 Kinder in 20 Gruppen aus Frankfurt, Fürstenwalde, Märkisch-Oderland sowie Gruppen aus Polen, Tschechien und der Mongolei. "Zwei Teams haben kurzfristig abgesagt, eigentlich wären wir knapp 300 Kids", sagt Gasche, der mit Umhang und Krone als Gott Zeus agierte. Die Kinder rückten am Freitag mit Zelten und Schlafsäcken an. Da war die Organisation schon im vollen Gange. Dank der Unterstützung des Amtes Odervorland, der Gemeinde Jaocbsdorf, des Deutsch-Polnischen Jugendwerks, vieler Firmen und Privatleute wurde auf der Wiese, quasi im Nichts, eine Zeltstadt errichtet - mit Trinkwasser, Versorgung, Toiletten, Security und vielen Spielangeboten.

Hochbetrieb herrschte im aufgebauten Pool. Ebenso gut an kam die Nachtwanderung, gleich am Freitagabend. Und am Sonnabend, bei schönsten Sonnenschein, galt es 20 Spielstationen zu bewältigen. Zur Belohnung gab es Preise und Pokale, getöpfert von Camp-Chef Detlef Gasche. Am Nachmittag warteten zudem etliche Quiz-und Bastelstände auf die Kinder.

An dem Tag waren noch gut 20 deutsche und polnische Senioren (Partnergemeinde Lubiszyn) zu einer Kaffeerunde angereist und begeisterten sich genauso für die Spiele. Drei Mädchen vom Tischtennisverein Jacobsdorf tanzten spontan für die Senioren. Indes wurde im Küchenzelt rege gewerkelt, Crepes zubereitet, Obst sowie hunderte Brötchen aufgeschnitten und damit das Grillen vorbereitet.

Nebenan hatte das Team vom DRK-Katastrophenschutz (Frankfurt) Zeit zum Durchatmen. Sie versorgten das Camp täglich mit warmen Mittagessen - jeweils gut 400 Portionen Nudeln-Bolognese und Milchnudeln wurden gekocht. Von einem ruhigen Dienst berichtete Sanitäterin Juliane Stock. "Ein paar Schürfwunden, mehr nicht." Nach dem Abendessen folgte am Sonnabend die Präsentation der Gruppen. Jedes Team hatte ein Götter-Thema bekommen, spielte Theater, machte Musik beispielsweise über Pluto und Neptun. Danach gab es einen gemeinsamen Disko-Tanz im Olymp. Am Sonntag klang das kleine Abenteuer mit Spielen, Schatzsuche und Siegerehrung aus.