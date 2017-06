Kränze flechten und Honig schlecken

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Raus aufs Land - das muss man Städtern nicht zweimal sagen, wenn Brandenburger Bauern zur Landpartie einladen. Ob im Biohof Gut Kerkow, auf dem Jugendökohof in Crussow, in der Lehrschäferei Friedrichsfelde oder in der Imkerei Heiden in Kummerow - überall gab es pure Natürlichkeit zu erleben.