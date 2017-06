artikel-ansicht/dg/0/

Den Auftakt auf der Bühne gestaltete das neunköpfige Ensemble Achiever. Die Pop- und Jazzband unter der musikalischen Leitung von Mark Wahlbrecht gab einen Einblick in ihr breitgefächertes Repertoire. Sie stiegen ohne lange Vorrede gleich ein und ließen hören, dass sie was können. Nach der Eröffnung mit dem Klassiker "Tequila" und einer Hommage an feucht-fröhliche Sommerabende unternahm die Band mit dem Publikum zunächst einen Ausflug in die Popkultur. Dieser führte zunächst mit einem Stück aus der Filmmusik der "Star Wars"-Trilogie in eine weit, weit entfernte Galaxis. Auch die folgenden Evergreens "Smoke on the Water" von Deep Purple, "Axel F" aus dem Film "Beverly Hills Cop" oder die bekannte Hymne "YMCA" von Village People motivierten das Publikum zum Mitsummen.

Doch auch Lieder, die nur wahren Kennern des Jazz ein Begriff sein dürften, gab das Ensemble zum Besten. Damit schafften die Nachwuchsmusiker eine launige Atmosphäre, die zum Verweilen einlud. Abgerundet wurde das Programm mit "Uptown Funk" aus der Feder des Popsängers Bruno Mars. Doch ein bedauerndes "Ohhh" aus dem Publikum reichte, um die Achiever zu einer kleinen Zugabe zu bewegen. "Ich bin wirklich beeindruckt von ihrem Können. Allein so ein einstündiges Programm auf die Beine zu stellen, ist eine beachtliche Leistung. Das muss ein Musiker erst einmal durchhalten", lobte der Hennigsdorfer Hans-Herbert Clauß-Krake.

Die gesellige Stimmung bot nun beste Voraussetzungen für den Auftritt des Hauptakts an diesem Sommerabend: Die Berliner Jazz-Kombo Taste of Honey nahm das Publikum mit auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen des Genres und kreierte mit Klassikern eine gediegene Atmosphäre für die Open-Air-Veranstaltung. Sängerin Ina Frerichs erhielt bereits während des Soundchecks für ihre kurze Darbietung von "Bye Bye Blackbird" anerkennenden Applaus und konnte später mit ihrer warmen Stimme und ungezwungen Art, Melodien zu improvisieren, auf ganzer Linie überzeugen. Doch auch ihre Bandkollegen an Saxophon, Kontrabass, Schlagzeug und Piano begeisterten ein ums andere Mal. Gespielt wurden dafür nicht nur Kompositionen, die ihren Ursprung in den USA haben, sondern zum Beispiel auch solche, die aus Brasilien stammen. Damit schloss sich der stimmungsvolle Rahmen für diesen Sommerabend voller Saxophon- und Trompetenklängen.