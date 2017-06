Um das Alte zu feiern

artikel-ansicht/dg/0/

So sieht Heimatliebe aus: Begleitet von Blasmusik und gekleidet in prachtvollen Kostümen erwecken die Klosterfelder ihre eigene Geschichte wieder zum Leben und lassen die Feierlichkeiten zu ihrem 775-jährigen Bestehen glanzvoll und gesellig ausklingen

Otto Wegener lebt im ältesten Haus in Klosterfelde. Da ist es für den 82-jährigen ehemaligen Landwirt selbstverständlich, dass er anlässlich der Feier zum 775-jährigen Bestehen der Gemeinde auf seinen Hof einlädt. Denn neben buntem Treiben auf der Festwiese wurden an diesem Wochenende die Tore zu den hiesigen Bauernhöfen und Gärtnereien geöffnet. Gezeigt wurden dort zum Beispiel Holzskulpturen, alte Trecker und Landmaschinen.

Seinen Gäste hingegen möchte Wegener nicht so sehr sein über 300 Jahre altes Bauernhaus zeigen. Der Mann mit dem Strohhut und der grünen Latzhose über dem hellblauen Hemd führt eilig an seinem Haus vorbei. So schnell jedenfalls, wie er es mit seinem Gehstock schafft, vorbei an in grellen Farben strahlenden Oldtimern und alten Holzutensilien, die draußen ordentlich vor der Hauswand präsentiert werden. Erst auf dem Feld direkt hinter seinem Haus bleibt er vor einem Grasmäher, einem Gruber, mit dem früher der Boden aufgelockert wurde, sowie einem Heuwender stehen. Wortlos und doch ein wenig stolz betrachtet er für einen Augenblick die Geräte, die deutlich mit Rost überzogen sind.

Es müsse nicht alles, was alt sei, auch vernichtet werden, findet Edda Wegener. "Vieles war auch sehr, sehr schön", sagt die 77-Jährige. Um das deutlich zu machen, hat sie in der Dorfkirche eine Ausstellung mit Fotos von alten Klosterfelder Häusern zusammengestellt. Auch ein Foto von Otto Wegeners Bauernhaus hängt dort an der Wand. "Doch viele andere Häuser, in denen sich die Menschen damals getroffen haben, gibt es nicht mehr", erzählt sie nicht ohne Wehmut. Orte, mit denen sie und viele andere Einwohner schöne Erinnerungen verbänden. Zum Beispiel das Restaurant zum Großen Lottschee-See, wo viele damals ihren ersten Kuss erlebten. Oder aber das legendäre Kulturhaus, das auf ihren Großvater Karl Beuster zurückgeht. Es ärgert die Klosterfelderin, dass die meisten dieser Häuser mittlerweile abgerissen wurden.

Doch so wie die Verluste, die Krieg und die Zeit der Wende hinterlassen hätten, immer auch Teil der Geschichte seien, sind es für Klaus Pawlowski ebenso das Holzhandwerk, die Landwirtschaft und eine vielfältige Vereinstradition, welche die Gemeinde entscheidend geprägt hätten. "Darauf können wir stolz sein", führt der Ortsvorsteher zum Auftakt der Feierlichkeiten im Festzelt an.

Für Jan Herrmann sei das schlicht und einfach Heimatliebe. "Wir leben nicht übereinander, sondern nebeneinander", meint der überzeugte Klosterfelder. An seinem Stand auf der Festwiese präsentiert der 48-Jährige, der passionierter Angler ist, einige von ihm selbst entworfene Insektenimitationen für Angler. Passenderweise lädt gleich nebenan auch der Anglerverein zum Kennenlernen beim Dosenwerfen ein. Herrmann begrüßt den Vorsitzenden des Vereins, der ihm unter seinem Stand gerne etwas Gesellschaft leistet.

Und so gesellig bestreiten die Klosterfelder auch den letzten Teil der Feierlichkeiten. Gartenstühle werden auf den Gehwegen entlang der Hauptstraße platziert. Andere spannen sogar einen Sonnenschirm aus und beobachten von ihrem schattigen Plätzchen aus, wie über 700 Jahre Geschichte an ihnen vorbeiziehen: Siedler, stramm uniformierte Soldaten, aber auch Damen in langen Seidenkleidern oder in gepunkteten Cocktailkleidern mit Vintage-Unterrock. Giesela Pfaff hat es sich auf einer Parkbank bequem gemacht. "So Einiges davon habe ich selbst miterlebt", sagt die 78-Jährige.