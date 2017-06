Diebe plündern Tafelladen aus

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Für den Verein Bernauer Tafel, der in Bad Freienwalde Anfang Februar einen Tafelladen eröffnet hat, sei der Einbruch in der Nacht zum vergangenen Donnerstag ein schwerer Schlag. Das hat Norbert Weich von der Bernauer Tafel am späten Freitagabend mitgeteilt.

Die Einbrecher verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Laden in der Scheunenstraße 7. "Dadurch entstand erheblicher Sachschaden", berichtete Norbert Weich. Alles, was scheinbar von Wert war, sei gestohlen worden. Der Vereinsvorsitzende beziffert den Schaden auf 800 bis 1000 Euro. Die Polizei ermittele gegen Unbekannt.

"Wir, die Träger der Bad Freienwalder Tafel, sind sehr bestürzt darüber, dass eine Einrichtung, die von Spenden lebt, um mit diesen bedürftige Bürger von Bad Freienwalde zu unterstützen, zum Ziel eines solchen Verbrechens wurde", ärgerte sich Norbert Weich in einem Brief an die Märkische Oderzeitung, Für ein Verein, der auf Spenden und Vertrauen angewiesen ist, stelle ein solcher Diebstahl einen unermesslichen Verlust dar.

"Wir möchten alle Bad Freienwalder Bürger aufrufen, uns in diesem schwierigen Moment zu unterstützen", appellierte Norbert Weich an die Solidarität der Kurstädter.Ohne die engagierten Bürger wäre die Tafelarbeit nicht zu leisten. Besonders schmerzhaft für den Verein sei der Verlust eines Smartphones, über das die Mitarbeiter des Tafelladens die Arbeit der "Mobilen Tafel" koordiniert haben. Täglich packen sie Lebensmittel für bedürftige Senioren, Alte und Kranke oder Menschen mit Behinderungen, die nicht mehr in den Tafelladen an der Scheunenstraße kommen können. Ehrenamtliche Fahrer liefern die Lebensmittelpakete dann aus. "Wir sind über jede Hilfe dankbar", erklärte Norbert Weich.

Die Bernauer Tafel gibt Lebensmittel, die sie kostenlos aus Einkaufsmärkten erhält, zu einem geringen Obolus oder auch gratis an einkommenschwache Menschen aus, die in irgendeiner Form staatliche Unterstützung bekommen.