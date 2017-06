Erstes Rededuell von Püschel-Balzer

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Wahlkampf um den Chefsessel im Eisenhüttenstädter Rathaus ist eingeleitet. Am Sonnabend trafen die bisher zwei einzigen Kandidaten, Dagmar Püschel (Linke) sowie Frank Balzer (SPD), beim Frühschoppen im Rahmen des Schönfließer Heimatfestes aufeinander und stellten sich den Fragen der Anwesenden.

War bester Laune: Frank Balzer (links) wurde vor allem zur Wirtschaft in Eisenhüttenstadt ausgefragt.

Amtsinhaberin Dagmar Püschel machte bereits auf ihrem T-Shirt klar: "Ja, ich will ...", hieß es da auf der Vorderseite, während den Rücken folgende Worte zierten: "... Dir weiter dienen, EH!!" Sie verglich das Bürgermeisteramt mit einer Ehe. "Das ist wie verheiratet sein mit der Stadt - eine Ehe ohne Rückzugsmöglichkeiten." Auf die Frage von Christian Prengemann, Vorsitzender des Schönfließer Heimatvereins, welche drei Dinge sie und ihr Kontrahent ändern wollen, sagte sie, dass sie vom "Vielgefühl zum Wir-Gefühl" kommen wolle. Die Ortsteile und die Stadt an sich müssten weiter zusammenwachsen.

Frank Balzer, der von seinen Eltern, seiner Frau, seiner Tochter und den Enkelkindern begleitet worden war, beließ es nicht bei einem Punkt: Er würde als Bürgermeister gern eine vernünftige Lösung für die Altanschließer finden. Zweitens würde er die Sanierung der Oderlandstraße hinten an stellen und zunächst die Turnhalle in Schönfließ bauen. Und drittens sollte das Tourismusmarketing wieder in die Stadtverwaltung zurückgeholt werden, der Tourismusverein aber erhalten bleiben.

Auch bei der Frage, wie sich beide Kandidaten Eisenhüttenstadt im Jahr 2030 vorstellen, beanspruchte Balzer mehr Redezeit. Eisenhüttenstadt sei dann eine kleine, aber feine Stadt mit etwa 23 600 Einwohnern und weiterhin ein wichtiger Industriestandort. Aufgrund weiterer Investitionen bei ArcelorMittal würden sich weitere Firmen ansiedeln - so seine Vision. Wahrscheinlich werde es dann nur noch vier anstatt fünf Grundschulen geben, aber unter anderem eine neu errichtete Kindertagesstätte.

Dagmar Püschel sprach von einer mittelgroßen Stadt und einem Industriestandort. Alle Mitarbeiter von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt könnten dann in der Stadt wohnen, weil es Wohnungen für jeden Geldbeutel gebe und jeder ein Eigenheim bauen könne. Die Stadt sei "blitzsauber durchsaniert. Und auch das ehemalige Hotel Lunik werde 2030 wieder genutzt.

Danach kamen die Kandidaten an den Tischen mit Bürgern ins Gespräch. Stadtverordnete waren höchstens eine Handvoll anwesend. Die linke Fraktion ließ ihre Bürgermeisterin komplett allein.