Sandfrauen und Tischlein deck dich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim 35. Topfmarkt auf dem Landgut Gronenfelde konnten die Besucher nicht nur Produkte aus Keramik, Holz und Textil erwerben, sondern auch einen Blick in die Werkstätten werfen, in denen über 400 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz gefunden haben.

Dicht umringt: Markus Strache-Zakharyia, Gruppenleiter in der Keramikwerkstatt (rechts) zeigt Jaqueline und Simone Adam sowie Michaela Müller-Koch (von links) und anderen interessierten Besuchern eine Gartenstele, die als Lichtkugel benutz werden kann.

Die Sandfrau genießt die Sonne. Ihre Augen sind geschlossen, ihren Mund umspielt ein geheimnisvolles Lächeln. Sie trägt eine Zipfelmütze und einen blau-rot gemusterten Morgenrock. Die kleine Keramikfigur ist die neueste Kreation von Diana Schille, die in der Keramikwerkstatt der Gronenfelder Werkstätten arbeitet. Gleich mehrere Sandfrauen hat sie angefertigt. Gegen Mittag ist nur noch eine übrig, alle anderen sind bereits verkauft.

Überhaupt gehören die Figuren - Menschen, Tiere, Phantasiegestalten, die meisten hat Alexander Buntrock gefertigt - zu den Verkaufsschlagern des 35. Topfmarktes. "Individualität kommt an", sagt Markus Strache-Zakharyia, einer der beiden Gruppenleiter in der Keramikwerkstatt mit ihren 14 Beschäftigten. Beliebt seien auch die Gartenstelen, die aus unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt und immer wieder neu kombiniert werden können. "Für den Topfmarkt haben wir das Lager geräumt. Wenn es gut läuft, bringen wir am Abend nichts zurück", sagt Markus Strache-Zakharyia schmunzelnd.

Hannelore Kobelt hat sich für mehrere Pflanzenstecker aus Keramik entschieden. "Die kommen in mein Kräuterbeet", sagt die Frankfurterin, die von der Veranstaltung begeistert ist. "Die Atmosphäre ist toll. Ich habe auch schon die Holz- und die Textilwerkstatt besichtigt", sagt sie. Besucherin Gudrun Dallmann informiert sich an einem Bücherregal mit der Aufschrift "Buch gesucht" über das neue, gleichnamige Arbeitsangebot der Werkstätten. "Wir nehmen Bücher von denen Sie sich trennen wollen entgegen, katalogisiere, verpacken und lagern sie", erklärt Mitarbeiter Achim Müller. Später werden die gebrauchten Bücher dann über einen Online-Anbieter verkauft. "Eine gute Idee", findet Gudrun Dallmann.

Erstmals werden im Rahmen des Topfmarktes auch Arbeitsplätze aus dem Bereich Industriemontage gezeigt. Robert Schötzau beispielsweise nietet Kindersicherungen in Doppelsteckdosen. "Wir führen hier sowohl einfache Verpackungsarbeiten als auch anspruchsvolle Aufträge für die Auto- und Elektroindustrie aus", berichtet Gruppenleiter Mirko Wetzel.

Viel Applaus bekommt an diesem Nachmittag die Theatergruppe für ihre Inszenierung des Grimmschen Märchens "Tischlein deck dich", für das sie sich passend zum diesjährigen Topfmarkt-Motto "Alles rund um den Suppentopf" entschieden hat. "Für uns ist die Veranstaltung ein Tag der offenen Tür und ein Tag der Begegnung", fasst es Jochen Hanschel, der Leiter des Wildparks, der ebenfalls von den Gronenfelder Werkstätten betrieben wird, zusammen.