Feste von Mallnow bis Ortwig

Gusow. Im großen Festzelt am Gusower Baggersee fand am Sonnabend das Seniorenfest des Amtes Neuhardenberg statt. Die Gruppe „famomy“ sorgte mit ihrer Musik für gute Stimmung.

Schwer beschäftigt zeigten sich die Jüngsten beim 2. Seelower Familienfest. Rund um das Kulturhaus gab es vier Stunden lang ausschließlich für sie, ihre Eltern oder Großeltern jede Menge Mitmachangebote. Sie bastelten, sangen, erkundeten Sinnespfade, suchten Gespenster, trommelten und absolvierten Spiele. Für all das brauchten sie weder Mikro noch Beschallungsanlage. Es war ein ruhiges und doch quirliges Fest. Mehr als 20 Einrichtungen und Vereine, vom Sanitätsdienst des Wriezener Gymnasiums über die Kitas "Arche Noah" und AWO bis hin zum Hort oder dem Verein Socialart, der DAK-Krankenkasse und Musikfrau Adda Schulz, agierten gemeinsam. Der Clou war die Strohburg, auf der alle herrlich toben konnten.

Mit vielen bunten Luftballons geschmückt präsentierte sich am Sonnabend der Haustiergarten Mallnow zum Kinderfest. Die Kita "Zwergenland Mallnow" mit Leiterin Petra Ertel, der Dorfentwicklungsverein "Malnowe", die Arbeitsinitiative Letschin und die Feuerwehr hatten eingeladen. Die kleinen Besucher konnten sich an einer Schminkstrecke in Piraten, Teufel, Clowns oder Biene verwandeln lassen. An der Mal- und Bastelstraße entstanden Schmetterlinge, Masken, Papiertüten oder Libellen aus Filz. Hüpfburg, Spielmobil, ein kleiner Löschangriff, Ponyreiten, Führung durch die Naturscheune und vieles mehr lockten.

In Niederjesar feierte Fichtenhöhe sein Dorffest. Bürgermeister Jörg Henschke dankte dem Vorbereitungskomitee mit Carmen Propson, Anke Göller, Martin Draheim und Carolin Beyer sowie allen Helfern und Sponsoren. Zum Auftakt unterhielt das Blasorchester Gorgast-Manschnow mit beschwingten Weisen. Traditionell brachten Einwohner des Ortes für die Veranstaltung viele Bleche Kuchen mit. Mädchen und Jungen der Zeschdorfer Kita begeisterten die Festgäste mit einem bunten Programm. Besonderen Beifall erhielten sie für eine fröhlich dargebotene Tanz- und Bewegungsperformance. Der Kinderring Neuhardenberg bot Bungee-Run-Bahn und die Zeschdorfer Kita-Erzieherinnen eine Bastelstraße. Erwachsene lockten eine Kegelbahn und ein Dart-Wettbewerb zu sportlicher Bewegung. Jugendliche betreuten Spielangebote für jüngere Kinder.

In Reitwein fand zum zweiten Mal der traditionelle Heiratsmarkt im Rahmen einer großen Heiratsmesse statt. Die Wirtsleute der Traditionsgaststätte "Zum Heiratsmarkt" und Mitglieder des Reitweiner Heimatvereins Am Sporn führten mit ihrem Kurzzeithochzeitsangebot eine über Jahrzehnte gepflegte Tradition fort. Geöffnet hatte das unordentliche Standesamt, wo sich Paare für 24 Stunden trauen lassen konnten.

Gefeiert wurde auch in Ortwig. Was Sängerin Elisa aus Frankfurt als Helene-Double bot, wurde begeistert aufgenommen. Einrad fahrende Mädchen aus Ortwig-Graben, junge Tänzerinnen von Karnevalsverein Neulietzegöricke sowie die Musikanten der Oderbrucher Blasmusik begeisterten ebenfalls. Außerdem gab es Kinderschminken, Hüpfburg, Basteln und am Abend Tanz mit den Oderdammis. Glücklich zeigte sich Ortsvorsteher Günter Sternekicker: "So ein Dorffest ist für ein kleines Dorf wie Ortwig immer ein ganz schöner Kraftakt", sagte er. "Wenn dann so viele mitwirken und auch noch das Wetter mitspielt, ist alles perfekt."