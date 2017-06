Tausende Schüler machen Mathe-Abi neu

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Rund 2600 Schüler in Brandenburg können heute ihre Abi-Prüfungen im Fach Mathematik wiederholen. Hintergrund ist, dass im ersten Anlauf am 3. Mai Themen abgefragt worden waren, die teils gar nicht im Unterricht behandelt worden waren. Das Ministerium hatte landesweit rund 6000 Schülern angeboten, die Prüfung am 12. Juni wiederholen zu können. Etwa 42 Prozent erklärten, das Angebot annehmen zu wollen.