Vom Radwegekonzept bis zum Urlaubstipp

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) "Umwelt findet Stadt": Am Falkenhagener Anger konnten sich am vergangenen Samstag Interessierte über lokale Umweltprojekte, Verkehrsprojekte und den Tierschutz informieren, Rat zur Energieeinsparung einholen oder das eine oder andere einkaufen. Veranstaltet wurde das Event vom Creativen Zentrum Haus am Anger, der BUND Ortsgruppe Falkensee und der Lokalen Agenda 21 Falkensee AG Umwelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580619/

Gutes Klima zum Umwelttag: Bei strahlendem Sonnenschein und schönstem Sommerwetter fand am vergangenen Wochenende der Umwelttag in Falkensee statt.

Gutes Klima zum Umwelttag: Bei strahlendem Sonnenschein und schönstem Sommerwetter fand am vergangenen Wochenende der Umwelttag in Falkensee statt. © Achilles

Fotostrecke © 1 / 29

Aufgeregt blökten ein Mutterschaf und zwei Jungtiere auf dem Pkw-Hänger von Fritz Kolecki. Pünktlich um 12 Uhr durften sie raus auf eine kleine schattige Weide mit saftigem Gras. Schnell fanden sich auch Schaulustige ein. Kinder wollten die Lämmer streicheln oder sehen, wie am benachbarten Tisch die Wolle gekämmt wurde. Die Eltern schauten sich derweil Regenwassernutzungsanlagen an, kauften Pflanzen ein oder ließen sich von Dipl.-Ing. Architekt Till Ratzeburg über energetische Gebäudesanierungen beraten. Dennis Schulz begeisterte mit seinen schönen Naturfotos ebenso, wie der Communis e.V. mit kleinen naturnahen, kunsthandwerklichen Arbeiten.

Vorträge zu Umweltthemen gab es ab 15 Uhr im Theaterraum des Hauses am Anger. Im 15-Minuten-Takt wechselten die Vortragenden und die Themen. Falkensees Bürgermeister Heiko Müller bekam die viel Aufmerksamkeit für sein Kurzreferat über das Radwegekonzept der Stadt. Selbst mit dem Fahrrad aus Finkenkrug gekommen, hatte er sich überzeugen können, dass es noch einiges zu verbessern gibt. Zur Notwendigkeit des Radwegeausbaus bekennt er sich. Dabei gäbe es z.Z. weniger Finanzierungs- als Umsetzungsprobleme. Er sagt aber auch, dass Kompromisse unumgänglich seien. Nur an den wenigsten Stellen wären Radwege neben Fußwegen und Baumbestand möglich. Oft reiche der Platz nicht aus. Fußgänger und Radverkehr müssen auf einem Weg zusammengeführt werden, in Tunnels oder auf Brücken müssen Radler auf die Straße. "Fahrradfahren ist ein Schwerpunktthema in Falkensee und wird es auch bleiben", betonte er.

Tilo Ratzeburg stellte in seinem Vortag Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung vor. Die Technik der Wärmeerzeuger sei heute weitgehend ausgereift. Es böten sich aber immer modernere und effektivere Möglichkeiten der Wärmebewahrung, sprich der Dämmung und Wärmerückgewinnung.

Im einem weiteren Vortrag machte Margrit Unger auf die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale im Falkenseer Bürgeramt aufmerksam. Für 10 bis 40 Euro kann man vom einfachen Energiecheck bis zum Detail-Check des gesamten Wohnhauses untersuchen lassen, wie und wo eingespart werden kann.

Herbert Lange beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Einsatz hilfreicher Mikroorganismen im Garten, wie auch für die Gesundheit. Er berichtete über seine Erfahrungen und lud alle Interessierten zum Probieren und Mitmachen ein.

Als promovierter Biologe hat sich Rüdiger Knösche an der Potsdamer Uni seit 1991 mit verschiedenen Kleingewässern und Feuchtgebieten in Falkensee beschäftig. In seinem interessanten Vortrag zog er Bilanz und verglich mit den heutigen Zuständen. Da der Wasserstand grundsätzlich gesunken ist, gibt es einige dieser Feuchtgebiete nun gar nicht mehr, sind zugewachsen oder nur noch von Goldrute und Brennnesseln bedeckt. Überwiegend positive Entwicklungen sieht Herbert Lange aber für den Lindenweiher und den Teich am Anger. Jedoch müssen die Gehölze an den Rändern zurückgeschnitten werden, damit genügend Licht einfallen kann.

Katzenschutz durch Kastration war ein Thema, dem sich Gabriele Brückner vom Tierschutzverein Falkensee widmete. Ohne Kastration gäbe es explosionsartige Vermehrung und Katzenelend. "Die Straße ist grausam, Kastration ist harmlos", war zu hören.

Ganz anders der Beitrag von Kathleen Kunath und Matthias Hofmann. Beide sind in 12 Tagen rund 240 km auf einem historischen Pilgerweg, dem sogenannten Bluthostienweg, von Falkensee über Bad Wilsnack nach Tangermünde gewandert. "Ich bin sonst wohin auf der Welt gereist", sagte Kathleen Kunath. "Aber das war der entspannendste Urlaub in meinem Leben." Vor der Haustür ging es los, durch wunderschöne Landschaften, auf einem alten Postkutschenweg, unter schattigen Bäumen und durch Apfelalleen. Geschlafen wurde in Pilgerquartieren oder unter freiem Himmel. Vielleicht eine Anregung für den kommenden Urlaub?