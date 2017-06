artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (ih) Mit einer furiosen wie amüsanten Lesung im Granseer Strittmatter-Gymnasium zogen am Freitagabend Carmen-Maja und ihre Tochter Jennipher mehr als 100 Gäste in ihren Bann. Die beiden Schauspielerinnen lasen "Von großen Männern und großen Frauen und umgekehrt". Mit stehenden Ovationen und großen Blumensträußen wurden beide nach etwa 80 Minuten verabschiedet.

Tucholsky, Kishon, Loriot und Stefan Heym - viele große Männer, die das 20. Jahrhunderts mit ihren Texten geprägt haben, holten Carmen-Maja und Jennipher Antoni noch einmal nachhaltig ins Bewusstsein zurück. Und auch wenn schon einige Jahrzehnte seit deren voller Wirkkraft vergangen sind, so brachten doch ihre zeitlosen und damit weiterhin relevanten

Beobachtungen - auch Erich Kästner, Robert Gernhardt und Umberto Eco waren vertreten - das Publikum zum Lachen. Oder auch nur zum verständnisvollen Nicken. So etwa, wenn Stefan Heym in seinen Altersweisheiten feststellte, dass der Vorteil von Taubheit sei, dass einem viel dummes Gerede erspart bleibe. Oder auch die nach dem Bruch eines Gebisses ausgesprochene, warnende Aufforderung: "Beißt in Euer Brötchen, so lange Ihr noch könnt." Und natürlich durfte Erwin Strittmatter nicht fehlen, in dessen hinreißend-komischem Text "Geschonneck und ich" er immer mit dem namensverwandten Schauspieler verwechselt wird, dessen Autogramme gibt und irgendwann behauptet, dass er immer die schwierigen Sachen für Geschonneck spiele.

Etwas weniger gab es von großen Frauen zu hören. Neben Eva Strittmatter hatten die Antonis auch Gisela Mays "Von den großen Männern" ausgewählt und ziemlich an den Anfang des Abends platziert. "Die großen Männer tun, als ob sie weise wären / Und reden sehr laut - wie die Tauben / Die großen Männer sollte man ehren / Aber man sollte ihnen nicht glauben", konnte man leicht als Reflektionsmaß für die folgenden (Männer-)Texte auffassen.

Dass die beiden bekannten Schauspielerinnen - Carmen-Maja war mehrere Jahrzehnte lang am Berliner Ensemble und spielt, wie auch ihre Tochter Jennipher, in zahlreichen Fernsehproduktionen - den Weg in die Ackerbürgerstadt fanden, ist vor allem Lehrer Olaf Hahn zu verdanken. Der Leiter der Schul-AG "Carpe diem" machte sich im April nach Spremberg auf, wo beide Frauen ebenfalls zur Lesung angekündigt waren. Im dortigen Erwin-Strittmatter-Gymnasium überzeugte er sie schließlich, auch nach Gransee zu kommen, was angesichts voller Terminkalender gar nicht so einfach war.

Am Ende hat es doch noch geklappt, und für Hahn und die AG-Mitglieder ging damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Entsprechend akribisch organisierten die AG-Teilnehmer, gemeinsam mit der AG Veranstaltungstechnik, den Abend. Auch dafür gab es am Ende viel Applaus.