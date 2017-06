artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Glänzende Kugeln und sportlicher Ehrgeiz - der Schlosspark wurde am Sonnabend zur Kulisse des vierten Brandenburger Boule Cup. 28 Teams machten mit. Zwar reiste der Großteil der Teilnehmer aus Berlin an, doch auch Sportler aus der Region hatten ihren Spaß.

Zentimetergenau: Der Fürstenberger Wolfgang Waldorf überprüft mit einem Maßband, welche Kugel dichter am grünen Schweinchen zum Liegen gekommen ist © Aileen Hohnstein/MOZ

"Bravo!" Auf den energischen Ruf folgt gleich ein kräftiges Klacken zweier silbrig schimmernder Kugeln. Ralf Schmersahl hält seine Boule-Kugeln in der Hand und schlägt sie aneinander. Typischer Applaus für Kenner des Boule-Sports, wie der Berliner verrät. So zollen sich Teamkollegen Respekt für einen besonders gelungenen Spielzug oder wenn eine Kugel optimal landet. Und wie zum Beweis ruft es von der Bahn nebenan ebenfalls "Bravo!". "Magnifique" und "Allez" sind genauso zu hören - am Sonnabend sind auch Franzosen und Spanier aus Berlin nach Oranienburg gekommen, um beim mittlerweile vierten Brandenburger Boule Cup mitzumischen.

"Wir kommen immer wieder gern nach Oranienburg. Die Atmosphäre ist einfach schön, und bis jetzt hat auch jedes Mal das Wetter mitgespielt", sagt Veranstalter Martin Beikirch und lacht. Der Präsident des Landes-Pétanque-Vereins Berlin ist nicht nur für die Organisation des Wettkampftages zuständig, sondern spielt an diesem Tag auch mit. Teamkollege Andreas Runze hat den Brandenburg Boule Cup 2009 nach Oranienburg geholt. Zuständig für das Marketing der Landesgartenschau machte er die Kombination Schlossgarten und Boule als eine glänzende Paarung aus, die in Oranienburg auf viel Gegenliebe stieß. Im Laufe der Jahre hat sich die Veranstaltung etabliert, immer mehr regionale Team nehmen daran teil. Auch, wenn der Großteil der Spieler noch immer aus Berlin anreist, wo der Sport in zahlreichen Vereinen organisiert wird. Diesmal hat es aber selbst Freizeitsportler aus Leipzig in den Schlosspark gezogen.

Insgesamt 28 Teams tummeln sich am Sonnabend dort in entspannter Atmosphäre. Von übertriebenem sportlichem Ehrgeiz ist nichts zu spüren. Falls einmal unklar ist, welche Kugel näher an der Zielkugel liegt - die ist klein und leuchtend bunt, unter den Spielern heißt sie Schweinchen oder Sau -, wird eben ein Maßband zur Hilfe genommen. Aggression? Fehlanzeige.

Das erklärt auch, warum viele Spieler sagen, dass der Sport ein guter Ausgleich im Berufsalltag sei. Leute treffen, ein paar Kugeln werfen, quatschen und zum Abschluss ein Bierchen trinken, mehr braucht es nicht, um vom Stress abzuschalten. Der französische Nationalsport wird in Deutschland immer beliebter.

Paul Dresia und Wolfgang Waldorf aus Fürstenberg wissen das französische Savoir-vivre in entspannter Sportlerrunde ebenfalls zu schätzen. "Es macht einfach Spaß, nur locker zu spielen", sagt Dresia. "Wir sind Freizeitbouler und spielen nach unseren Regeln", sagt Waldorf mit einem Augenzwinkern, wenn es um das umfangreiche Regelwerk geht. Dass sie sich im Turnier nun gegen Martin Beikirch und Andreas Runze behaupten müssen, lässt sie nicht verzagen. Es geht hier schließlich um die gute Stimmung. "Erst sind wir gegen einen spanischen Nationalspieler angetreten und nun gegen den Berliner Präsidenten - das können wir noch unseren Kindern erzählen", kommentiert Waldorf mit einem Lachen. Als Minuten später seine Kugel krachend vom leuchtenden Schweinchen geschossen wird, weil das gegnerische Team seine Kugeln zielgenau wie kleine silberne Meteore auf die Spielbahn und die Kugeln der Konkurrenz regnen lässt, zollt er staunend Respekt.

Ein paar Bahnen weiter geht es um die vorderen Plätze. Der zweimalige Deutsche Meister Dominique Tsuroupa wartet mit seiner Frau und Teamkameradin auf die Entscheidung, auf wen er im Finale der Besten treffen wird. Mit seinen 33 Jahren zählt er zu den Jüngeren im Sport, wie er kokett bemerkt. Dass er dennoch seit 20 Jahren Boule spielt, hat einen einfachen Grund: Sein Vater ist Franzose. "Jeder Franzose spielt Boule", sagt er. Einmal in der Woche geht es in Berlin zum Training, damit er nicht aus der Übung kommt. Die vergangenen zwei Jahre hat er schon in Oranienburg gewonnen. Doch dieses Jahr ist die Konkurrenz stärker. Der Deutsche Meister muss sich letzten Endes gegen ein anderes Berliner Team geschlagen geben.

Von den gestarteten Teams der Boulefreunde Oranienburg erreichen Gudrun Badczong und Bernhard Kohlbrenner im C-Turnier einen dritten Platz. Bravo!