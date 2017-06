artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 78 Menschen bei Unfällen verletzt worden. Eine Autofahrerin starb auf der Bundesstraße 1 nahe Derwitz (Potsdam-Mittelmark), wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 54-Jährige wollte am Samstagabend an einer Tankstelle auf die B1 fahren. Dabei raste ein 26-Jähriger in das Auto der Frau. Insgesamt gab es in der Zeit von Freitag bis Sonntag 524 Unfälle.