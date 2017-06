artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Kurz vor einer Demonstration gegen die russische Führung hat der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny trotz eines Verbots zu Protesten in der Nähe des Kremls aufgerufen. "Wir sagen die Kundgebung auf dem Sacharow(-Prospekt) ab und verlagern unsere sehr friedliche Aktion auf die Twerskaja(-Straße)", schrieb Nawalny am späten Sonntagabend auf seiner Webseite. Die Straße sei ideal für ihre Ziele, denn sie sei ohnehin für den Nationalfeiertag am Montag verkehrsberuhigt, schrieb er. Die Moskauer Staatsanwaltschaft warnte vor einem harten Durchgreifen der Polizei. Jede unerlaubte Aktion sei ein Verstoß gegen das Gesetz, meldete die Agentur Interfax.