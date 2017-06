Im Schlosspark mit dem Gong zur Körpermitte

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Im Schlosspark gongte und vibrierte es am Sonntag immer wieder. Die Klanginitiative Brandenburg präsentierte sich zum ersten Mal in Oranienburg. Klangtherapeuten stellten unter anderem Behandlungsmethoden mit Klangschalen vor, die bei Stress und Verspannungen helfen sollen.

Erst ist ein dumpfes Gongen zu hören, dann breitet sich langsam ein Kribbeln von den Füßen aus und zieht sich durch den ganzen Körper. Am Sonntag hält der Oranienburger Schlossgarten für seine Besucher etwas Neues bereit: Zum ersten Mal präsentieren sich dort 13 Therapeuten der Klanginitiative Brandenburg und geben Einblicke in die Welt der Klangschalen und Gongs. Und so kommt es, dass sich der ein oder andere schon bald in einer XL-Klangschale stehend wiederfindet, während Sabina Kaiser mit einem Schlegel in regelmäßigen Abständen sanft auf die Schalenwand schlägt. Während es beim einen hauptsächlich in der Bauchhöhle vibriert, spürt der andere das Summen sogar in den Zähnen.

"Die Wirkung ist bei jedem unterschiedlich", sagt die Berliner Klangtherapeutin Anita Böttcher, die vor sechs Jahren mit einer Kollegin die Klanginitiative Berlin-Brandenburg gegründet hat. Das hängt schon allein damit zusammen, dass jeder einen anderen Körperbau hat und sich die Klangwellen anders ausbreiten. Natürlich spiele auch die Einstellung zur Behandlung eine Rolle, die zur Entspannung zum Einsatz kommt, beim Lösen von Verspannungen, bei Schlafstörungen oder zur Linderung chronischer Erkrankungen. Was mit den Klangschalen aber nichts zu tun hat, ist Hokuspokus, sagt Anita Böttcher mit Nachdruck. "Das ist Physik, das hat mit Esoterik nichts zu tun", versichert sie. Sie schnappt sich eine Klangschale und hält sie an einen Luftballon, der die Vibration kribbelnd an die Fingerspitzen weitergibt. Böttcher, die Ausbilderin für Klangtherapie ist, hat auch Ärzte und Physiotherapeuten von dieser Behandlung überzeugt.

Im Schlosspark sind die Besucher neugierig. "Wir wollten das mal kennenlernen und sind extra aus Berlin gekommen", sagt Hannelore Rutschke, die mit einer Freundin eine Behandlung mit Klangschale austestet. "Ich habe mächtig mit den Füßen zu tun, aber jetzt krabbelt es bis zum Knie hoch", staunt sie. Ein paar Meter weiter versinken Besucher in tiefe Entspannung, während sie den Klängen lauschen, die Jürgen-Peter Darms an einem großen Gong kreiert. Vom metallischen Scheppern bis zum dumpfen Brummen ist alles dabei, sieben verschiedene Schlegel sorgen für die Klangvielfalt. "Das ist, als wenn man in ein Märchen versinkt", kommentiert eine Frau verträumt im Anschluss. Immer wieder lassen Menschen die Wirkung der Klangschalen verblüfft nachhallen. Den Klang zu erleben und sich auszuprobieren - das Konzept von Initiatorin Ramona Bannert geht im Schlosspark auf.