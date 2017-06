artikel-ansicht/dg/0/

Frau Neudert, was genau wird unter „Social Bots“ und unter „Fake News“ verstanden?

Als Social Bots bezeichnen wir automatisierte Accounts auf sozialen Medien im Internet. Die geben vor, ein Nutzer zu sein und mit anderen Nutzern in Interaktion zu treten. Fake News ist sehr schwierig in der Definition. Der Begriff wird viel umhergeworfen – auch von allen politischen Seiten. Deshalb haben wir ihn für die Forschung anders definiert: Wir haben das „Junk News“ genannt und bezeichnen damit Inhalte, die nicht faktenbasiert berichten, sich aber als faktenbasiert ausgeben.

Lassen sich Social Bots denn nicht erkennen?

Es gibt Social Bots, die sich erkennen lassen. Meist agiert man aber gar nicht direkt mit Social Bots. Man kommt bei denen nicht zu dem Punkt, an dem man überlegen muss, ob das ein Mensch ist. Oft sind die viel subtiler, etwa wenn ein Beitrag auf Facebook viele Kommentare und Likes bekommt – dann scheint das ein wichtiges Thema zu sein. Dass dahinter aber Bots stecken, darüber machen sich viele keine Gedanken.

Wie funktioniert das genau?

Grundsätzlich können Social Bots in sozialen Medien all das machen, was auch ein menschlicher Nutzer machen kann. Sie können Inhalte liken, teilen, Nachrichten verbreiten. Es gibt drei Hauptfunktionen: Die erste ist die Verstärkung, also wenn Inhalte größer und wichtiger erscheinen, als sie eigentlich sind. Die zweite Funktion ist die Verteilung von Inhalten. Das ist etwa bei den Wahlen in Frankreich geschehen, als die Macron-Leaks durch Social Bots sehr stark in Umlauf gebracht wurden. Die dritte Funktion nennen wir Fluten. Das ist im Arabischen Frühling geschehen, als Demonstranten Hashtags nutzten, um sich zu koordinieren. Da haben die Regierungen die Hashtags geflutet, sodass die Konversationen unbrauchbar wurden.

Gibt es auch Beispiele aus Deutschland?

Wie in anderen Ländern auch gibt es hier Bot-Netzwerke, die die gleichen Inhalte twittern. Wir haben uns das bei der Bundespräsidentenwahl und bei den drei Landtagswahlen angeschaut. Heraus kam, dass das eher im rechten Spektrum zu beobachten ist. In Deutschland funktionieren Bots meistens nicht über Konversation. Stattdessen waren das vor allem Bots, die Inhalte retweeten, also weiterverbreiten.

War der Einfluss bei den Wahlen, die Sie untersucht haben, denn groß?

Als wir uns die Automatisierung für die einzelnen Kandidaten und Parteien angesehen haben, kamen Werte zwischen fünf und 15 Prozent heraus. Momentan gibt es in Deutschland also im Vergleich zu den USA und Großbritannien eher geringe Aktivität. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss.

Erwarten Sie, dass da zur Bundestagswahl noch mehr geschieht?

Wir müssen genau hinschauen – vor allem nach dem, was wir in Frankreich gesehen haben: Da hatten wir zuerst ein ähnliches Bild wie in Deutschland. In der heißen Wahlkampfphase jedoch, als die Macron-Leaks herauskamen, wurden diese enorm über Bots verstärkt. Das zeigt, dass Bots eine Ad-hoc-Waffe sein können, die sehr spezifisch eingesetzt werden kann.

Betrifft das denn vor allem Twitter und weniger Facebook?

Das ist schwer zu sagen. Die Forschung hat Twitter besser untersucht, weil es eine offene Plattform ist, bei der die Tweets eben öffentlich sind. Bei Facebook spielt sich viel im Privaten ab, in geschlossenen Gruppen, wo man als Forscher schlecht an die Daten kommt. Facebook selbst hat allerdings gesagt, dass Bots und Automatisierungen auch bei ihnen ein massives Phänomen sind. Dort ist zum Beispiel ein Bot-Netzwerk im Zusammenhang mit der AfD gefunden worden.

Wieso werden Bots eher vom rechten Lager genutzt?

Zuerst einmal muss man sagen, dass man nicht weiß, ob die AfD wirklich der Akteur ist, der Bots einsetzt. Theoretisch könnte das auch jemand anderes sein, der nicht mit dem rechten Spektrum assoziiert ist – obwohl das natürlich naheliegt. Über die Gründe habe ich verschiedene Theorien. Eine ist, dass das rechte Spektrum und vor allem die AfD traditionell im Internet gut aufgestellt sind. Sie hat früh auf Online-Inhalte gesetzt, und sie hat es gut gemacht, Inhalte zu setzen, die die Menschen interessieren und die zugleich in sozialen Netzwerken funktionieren. Die sind sensationalistisch, sie polarisieren, werden viel diskutiert und bieten einfache Lösungen für komplizierte Probleme.

Wenn es funktioniert – warum sollte man nicht einfach allen Parteien empfehlen, Bots einzusetzen?

Das wäre, als würde man ihnen zur offenen Manipulation raten. Das kann nicht das Ziel der Politiker sein, und das ist es auch nicht.

Gibt es Wege, solche Manipulationen zu verhindern?

Einerseits können Plattformen Social Bots einfach löschen oder wenigstens einschränken. Außerdem kann das über das Gesetz geregelt werden. Da soll in Deutschland zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greifen. Beide Mittel haben ihre Vor- und Nachteile. Die dritte – und die große – Lösung ist aber die Medienkompetenz. Endnutzer müssen wissen, dass es Social Bots gibt, die Themen verstärken. Man darf in sozialen Netzwerken nicht alles, was man liest, für bare Münze nehmen. Es ist sehr wichtig, dass die Leute das lernen. Keine der anderen beiden Lösungen wird perfekt funktionieren, denn es wird immer Leute geben, die das umgehen. Die wichtige Stellschraube sind deswegen Journalisten und Politiker, die sich viel auf sozialen Medien informieren und oft auch die Agenda dort für die Agenda des Volkes halten.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz legt nun die Verantwortung in die Hände der Social-Media-Anbieter. Ist das, wenn schon nicht perfekt, dann wenigstens vernünftig?

Nein, und zwar genau weil die Anbieter die Verantwortung bekommen. Ich denke nicht, dass sie dazu legitimiert sind. Außerdem ist fraglich, ob sie überhaupt die Kapazitäten und die Kompetenz dazu haben. Das glaube ich nicht.