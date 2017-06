Kipping kritisiert Afrika-Hilfe als unzureichend

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Linke wirft der Bundesregierung und den führenden Industrie- und Schwellenländern völlig unzureichende Unterstützung für Afrika vor. Zu einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit afrikanischen Staatschefs in Berlin sagte Parteichefin Katja Kipping am Montag der Deutschen Presse-Agentur: "Auch dieser Afrika-Gipfel wird kaum dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika, sondern vielmehr die Bedingungen und Profite für private Investitionen zu verbessern." Die Vergabe von vergleichsweise teuren Krediten in Zeiten der Nullzinspolitik diene mehr dem Profit der Geber als der Entwicklung vor Ort.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580655/

Kredite sind ein Teil umfangreicherer Pläne für afrikanische Länder. So will Deutschland zusätzlich 300 Millionen Euro zur Förderung reformwilliger Staaten in Afrika bereitstellen. Das Thema soll auch auf dem G20-Treffen in knapp vier Wochen in Hamburg eine Rolle spielen.

Kipping sagte: "Die Bundesregierung muss ihre G-20-Präsidentschaft dafür nutzen, sich für eine faire und nachhaltige Außen-, Wirtschafts- und Handelspolitik einzusetzen." Die Mitgliedsländer müssten endlich 0,7 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für die Entwicklung ausgeben. Dies entspricht einer UN-Vorgabe. Eine entsprechende Forderung erhob Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in der ARD. "Die Hungersnot in Ostafrika und die hohe Zahl der Geflüchteten verdeutlichen die dramatische Lage in Afrika", sagte Kipping.