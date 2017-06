Triebwerksausfall bei Privatjet: Jennifer Lawrence sicher gelandet

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Hollywoodstar Jennifer Lawrence hat US-Medienberichten zufolge die außerplanmäßige Landung eines Privatjets nach einem Triebwerksausfall unversehrt überstanden. Bei dem Flugzeug, das in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gestartet war, sei am Samstag in einer Höhe von 9500 Meter ein Triebwerk ausgefallen, berichteten mehrere US-Medien. Der Flug wurde nach Buffalo im Bundesstaat New York umgeleitet. Als die Piloten zur Landung ansetzten, sei auch das zweite Triebwerk ausgefallen. Das Flugzeug habe dennoch sicher landen können.