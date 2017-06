Der Nachwuchs mit Eifer am Start

artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Erwachsenen gingen so wenig Truppen an den Start, wie nie zuvor. Kurzerhand wurden auch die Schiedsrichter zum Mitmachen animiert.

Die Jüngsten waren mit voller Begeisterung bei der Sache. Da taten auch Stürze, nicht richtig angekuppelte Schläuche und fehlende Kraft keinen Abbruch. Mit Tränen in den Augen über nicht ganz gelungene Aufgaben wurden die Jüngsten sofort getröstet. Viele Kinder und Jugendliche nahmen das erste Mal an Wettkämpfen teil, da darf schon mal etwas schief gehen. Zumal die Beteiligung an den Jugendwettkämpfen enorm war. Da reichte der vorab gesteckte Zeitplan bei Weitem nicht aus. Wichtig für Teilnehmer und Betreuer war jedoch, dass alle Handgriffe und Techniken richtig ausgeführt werden. Da spielte die Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl natürlich jeder gern eine Medaille oder einen Pokal mit nach Hause genommen hätte. Eine Urkunde gab es für alle. Und dazu ein großen Dankeschön vom Reetzer Ortswehrführer Steffen Teuber. Er wies noch einmal auf die Notwendigkeit der Nachwuchsarbeit hin.

Nach Erbsensuppe, Pommes, Steaks und Würstchen waren dann die Erwachsenen an der Reihe. Die Teilnehmerzahl war da jedoch überschaubar. So wunderte sich Gemeindewehrführer Burkhard Brüning über den kleinen Zettel, auf dem die Mannschaften für die Wettkämpfe standen. Seit 36 Jahren wohl der ürzeste, den er je hatte. So setzte er kurzerhand zum Wettkampfende die Schiedsrichter mit auf die Liste, die dann zum Gaudi aller ohne vorherige Übung den Löschangriff absolvieren mussten. Insgesamt gingen Wehren aus acht Orten mit verschiedenen Mannschaften an den Start.