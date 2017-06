Kaputte Achse stoppt "Trecker-Willi"

artikel-ansicht/dg/0/

Lauenförde (dpa) Ein Defekt an seinem 56 Jahre alten Traktor "Robert" hat den als "Trecker-Willi" bekannten Rentner Winfried Langner auf seinem Weg nach St. Petersburg vorübergehend gestoppt. Langners Tochter Sabine sagte am Montag, sie hoffe, dass die Zwangspause bald beendet sein werde. Ein Ersatzteil für die defekte Welle der Hinterachse sei auf dem Weg in die russische Exklave Kaliningrad, bis dorthin sei ihr Vater in der vergangenen Woche gelangt.