Scheidungen in Brandenburg auf dem Tiefstand

Potsdam (dpa) In Brandenburg sind im vergangenen Jahr so wenig Ehen geschieden worden wie seit 19 Jahren nicht. Nach Angaben des Statistikamts Berlin-Brandenburg vom Montag waren es 4691 Fälle. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Das schwierigste Ehejahr ist demnach das sechste: Hier endeten mit 5,5 Prozent die meisten Ehen. In 53,4 Prozent der Fälle reichten Frauen die Scheidung ein. 3246 Kinder waren von Scheidungen betroffen. Mit 433 Scheidungen ist der Landkreis Oberhavel der Spitzenreiter, während es in Frankfurt (Oder) mit 100 Scheidungen die wenigsten Fälle gab.