Berlin (dpa) Ein 71-Jähriger hat im Prozess wegen Missbrauchs eines kleinen Mädchens die Vorwürfe zurückgewiesen. Dem Angeklagten werden zwölf sexuelle Übergriffe auf die Enkeltochter seiner damaligen Lebensgefährtin zur Last gelegt. Er habe nichts getan und sei unschuldig, erklärte der Rentner am Montag vor dem Berliner Landgericht. Das Mädchen war laut Anklage bei den ersten zur Last gelegten Taten knapp sieben Jahre alt.

Die Enkelin seiner Partnerin soll häufig an Wochenenden in der Wohnung des Angeklagten im Stadtteil Steglitz übernachtet haben. "In dieser Zeit übte er die Aufsichts- und Betreuungspflicht über das Kind aus", heißt es in der Anklage. In der Zeit vom Oktober 2013 bis zum Januar 2016 sei es im Schlafzimmer des Mannes zu sexuellen Berührungen gekommen.

Angaben des Kindes führten zum Verfahren. Der Anwalt der Schülerin sagte, sie sei psychisch schwer belastet und befinde sich noch immer in einer Behandlung. Das Mädchen sollte nicht öffentlich und ohne Anwesenheit des 71-Jährigen befragt werden. Der Prozess gegen den nicht vorbestraften Senior wird am 19. Juni fortgesetzt.