Berlin (dpa) Wegen eines verdächtigen Gegenstandes ist der komplette Verkehr an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain unterbrochen worden. In der Straßenbahn M10 standen am Montag an der Endhaltestelle "verdächtige Metallkisten", wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei schickte ihre Bombenentschärfer, die die Kisten genauer untersuchten.