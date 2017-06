Landesregierung gibt grünes Licht für Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Landesregierung hat die seit Jahren umstrittene Kreisreform auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Montag in einer Sondersitzung den rund 900 Seiten umfassenden Gesetzesentwurf, der jetzt in den Landtag gehen soll. Den Plänen zufolge soll Brandenburg von 2019 an aus elf Landkreisen und der kreisfreien Stadt Potsdam bestehen. Bislang gibt es 14 Kreise und vier kreisfreie Städte. "Mit der Verwaltungsreform stellen wir die Weichen für eine bürgerfreundliche, aufgabenorientierte und moderne Verwaltung in allen Regionen Brandenburgs", erklärte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD).