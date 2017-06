artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Dem FSV Optik Rathenow ist der Wiederaufstieg in die Regionalliga Nordost nicht gelungen. Im Relegations-Duell der Vizemeister von Oberliga Nord und Süd behielt der VfB Germania Halberstadt die Oberhand. Er gewann nach einem 3:3 am Mittwoch das Rückspiel am Samstag mit 3:1.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580701/

Kopf hoch, Süleyman Kapan! Diesmal hat der FSV Optik noch den Aufstieg verpass. Doch in der nächsten Saison dürften die Rathenower als Favoriten um die Meisterschaft in der Oberliga Nord und den direkten Aufstieg ins Rennen gehen.

Kopf hoch, Süleyman Kapan! Diesmal hat der FSV Optik noch den Aufstieg verpass. Doch in der nächsten Saison dürften die Rathenower als Favoriten um die Meisterschaft in der Oberliga Nord und den direkten Aufstieg ins Rennen gehen. © Kay Harzmann

Als Absteiger nach der Saison 2015/2016 hatte es zunächst noch so ausgesehen, als müssten die havelländischen Kreisstädter sich erst finden. Trainer Ingo Kahlisch meinte sogar, es könnte die schwerste Saison werden. Das wichtigste Ziel hatten die Rathenower bereits nach 19. Spieltagen erreicht, als sie 41 Punkte auf dem Konto und den Klassenerhalt dadurch sicher hatten. Allerdings klopfte der Verein da schon längst an die Regionalliga-Pforte. Er gehörte zum Spitzentrio. Nicht zu vergessen das knapp verlorene Halbfinalspiel des FSV gegen den FC Energie Cottbus, der sich auch im Finale des Landespokals durchsetzen konnte und nun in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Bundesliga-Heimkehrer VfB Stuttgart trifft.

Statt der erreichten 70 nur ein Pünktchen mehr auf dem Rathenower Konto, und die Cottbusser hätten in der nächsten Saison erneut an den Vogelgesang reisen müssen. Dann aber für ein Punktspiel. Die Optiker können sich damit trösten, dass sie 2016/2017 die meisten Treffer erzielten, insgesamt 94, und den Toptorjäger der Oberliga Nord stellen. Murat Turhan netzte 36 Mal ein. Stürmerkollege Dragan Erkic teilt sich indes mit einem Berliner den zweiten Platz in der Liste. Beide erzielten je 24 Tore.

Bleibt der harte Kern des FSV Optik in etwa so erhalten wie er ist, dürften die Havelländer als Favoriten in die Saison 2017/18 gehen. Denn einen Absteiger aus der Regionalliga Nordost gibt es diesmal nicht.