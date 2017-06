Bundespräsident fehlt entschuldigt

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Liste der Mitglieder im Förderkreis zu Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche ist 2017 unter anderem um den Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, Erardo Rautenberg, gewachsen, der zudem SPD-Direktkandidat bei der Bundestagswahl im September ist. Ob er am kommenden Samstag dabei sein wird, wenn die ordentliche Mitgliederversammlung des Förderkreises in der Kirche stattfindet, wird sich zeigen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bereits entschuldigen lassen. Beginn ist um 11.00 Uhr. Der Verein zählt aktuell etwa 250 Mitglieder, die auf www.rathenow-fks.org namentlich genannt werden.



Am Sonntag gibt es in der Kirche ein "Luther-Konzert zur Sommerzeit". Bekannte und volkstümliche Lieder von Martin Luther, in modernen Vertonungen für Chor, Bläserensemble und Orgel stimmen auf den Sommer ein. Der Eintritt ist frei. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr.