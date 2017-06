Rund 125 000 Binnenflüchtlinge in Afghanistan

artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) In Afghanistan sind seit Jahresbeginn rund 125 000 Menschen vor Gefechten zwischen radikalislamischen Taliban und Sicherheitskräften aus ihren Heimatorten geflohen. Zwangsvertreibung gebe es jetzt fast überall im Land - in 29 der 34 Provinzen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA).