Berlin (dpa) Der junge Party-Tourist, der in Berlin in der Spree ertrunken ist, war möglicherweise betrunken und stand unter Drogen. Um das zu klären, soll die Leiche voraussichtlich obduziert werden. Das entscheide aber letztlich die Staatsanwaltschaft, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der 20-jährige US-Amerikaner war am frühen Sonntagmorgen zusammen mit einem Begleiter auf Höhe des Bode-Museums in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Taucher der Feuerwehr fanden den Mann nach einer halben Stunde im Wasser. Zunächst konnte er wiederbelebt werden. Im Krankenhaus starb er jedoch. Das Baden ist an der Stelle des Flusses verboten.