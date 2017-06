artikel-ansicht/dg/0/

Entwarnung: In verdächtigen Kisten in Tram war Werkzeug

Berlin (dpa) Zwei verdächtige Metallkisten in einer Straßenbahn der Linie M10 haben an der Warschauer Straße Bombenalarm ausgelöst. Der komplette Verkehr wurde dort am Montag wegen des Polizeieinsatzes unterbrochen. Nach reichlich vier Stunden gab es Entwarnung in Friedrichshain: In den Kisten fanden die Entschärfer nur Werkzeug.

Eine Straßenbahn der Linie M10 steht in Berlin hinter einer Polizeiabsperrung an der Haltestelle Warschauer Straße in Berlin.



