artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Polizei und Staatsanwaltschaft haben jetzt eine Belohnung von 5 000 Euro zur Ergreifung der Täter ausgesetzt, die am Osterwochenende den Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in der Berliner Straße in Kremmen ausgeführt haben. Die Ermittlungen gegen den bisher unbekannten Täter, der zwei sogenannte Molotowcocktails geworfen hatte, werden wegen versuchten Mordes geführt. Gegen 3 Uhr nachts waren die Brandsätze über den Zaun geworfen worden. Mitarbeiter des Objektschutzes konnten einen der Brandsätze sofort löschen. Verletzt wurde niemand.