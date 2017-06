Keine rasche Entscheidung über Air-Berlin-Bürgschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Air Berlin sucht finanzielle Hilfe beim Staat. Wenn überhaupt, wird diese Unterstützung in Form einer Bürgschaft nicht sehr bald kommen. Die Bundesregierung erwartet keine kurzfristige Entscheidung über eine Bürgschaft für die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin. "Es wird einige Wochen bis Monate dauern", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag in Berlin.