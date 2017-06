Anschlag auf Flüchtlingsheim: Belohnung ausgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (dpa) Zwei Monate nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Kremmen (Oberhavel) haben Staatsanwaltschaft und Polizei eine Belohnung von insgesamt 5000 Euro für Hinweise zum Ergreifen des Täters ausgesetzt. Gesucht werde ein Unbekannter im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, der zur Tatzeit mit dunkler Kleidung und einem Rucksack unterwegs gewesen sei, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Bislang gebe es keine heiße Spur, sagte eine Polizeisprecherin. Zurzeit werde aber ein Tatvideo und anderes Material ausgewertet, das zur eindeutigen Identifizierung des Täters geeignet sei.