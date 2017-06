Syrer sollen für Terrororganisation gekämpft haben: Festnahme

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe/Hamburg (dpa) Die Bundesanwaltschaft hat in Norddeutschland vier Syrer wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation im Ausland festnehmen lassen. Sie sollen in ihrer Heimat der Terrormiliz Al-Nusra-Front angehört haben, wie am Montag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Männer im Alter von 39, 41, 44 und 51 Jahren wurden demnach in Lübeck sowie in Hamburg und Umgebung gefasst. Ihnen wird vorgeworfen, Wachdienste für die Miliz geleistet zu haben. Zwei der Männer stehen außerdem im Verdacht, Anhänger der Regierung von Präsident Baschar al-Assad vertrieben und das Anwesen der Familie geplündert zu haben.