Innenminister der Union fÃ¼r Terror-SicherheitsverschÃ¤rfungen

Schwerin (dpa) Die Innenminister und -senatoren der Union haben mit Blick auf die Terrorbedrohung weitere Sicherheitsverschärfungen gefordert. Es müsse über die Grenzen des heute Vorstellbaren hinaus gedacht werden, sagte der Sprecher der unionsgeführten Innenressorts der Länder, Mecklenburg-Vorpommerns Minister Lorenz Caffier (CDU), am Montag in Schwerin.

So müsse darüber diskutiert werden, die Altersgrenze für die Überwachung von Minderjährigen durch den Verfassungsschutz gegebenenfalls fallen zu lassen. Der Vorschlag zur Überwachung terrorverdächtiger Kinder durch den Verfassungsschutz stammt von der CSU. Die SPD hatte den Vorstoß am Wochenende strikt zurückgewiesen. Die große Koalition in Berlin hatte das Mindestalter für eine Überwachung 2016 bereits von 16 auf 14 Jahre gesenkt.

"Für uns ist es fast unvorstellbar, aber wir dürfen nicht so blind sein, zu glauben, dass nur Männer zwischen 25 und 35 extremistisch aktiv sind", sagte Caffier anlässlich der Innenministerkonferenz, die bis Mittwoch in Dresden stattfindet. Der Fall der 16 Jahre alten, wegen einer Messerattacke auf einen Polizisten verurteilten IS-Sympathisantin Safia habe gezeigt, dass auch Jugendliche und selbst Kinder instrumentalisiert werden könnten. "Hier müssen Möglichkeiten geschaffen werden, um rechtzeitig zu handeln und nicht erst, wenn es zu spät ist", sagte Caffier.

Der Schweriner Innenminister verwies auch auf so genannte Reichsbürger, die legal Waffen besitzen, und Hacker-Angriffe auf öffentliche Einrichtungen. Der Staat dürfe den Gegnern der Rechtsordnung rechtlich und technisch nicht hinterherlaufen. Nötig sei aus Sicht der unionsgeführten Innenressorts eine umfangreiche Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf Messenger Dienste und den E-Mail-Verkehr, sagte Caffier. Außerdem müssten die Speicherfristen verlängert werden.

Im Fokus der Dresdner Konferenz steht Caffier zufolge die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Dazu würden eine Reihe Vorschläge diskutiert, etwa die Überprüfung von Dienstleistern bei Veranstaltungen, die Anschaffung gepanzerter Sonderwagen für die Länder und der Ausbau der länderübergreifenden Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz. Caffier sprach sich auch für eine biometrische Gesichtserkennung aus. Sie wäre ein wirkungsvolles Mittel im Kampf gegen jeglichen Extremismus, sagte er.