Golfen im Zechiner Cottage-Garten

Seelow. Die Gärten des Oderbruchs sind so verschieden wie ihre Besitzer. Doch gemeinsam ist ihnen der faszinierende Ausblick über den Gartenzaun in die weite Landschaft. Davon überzeugten sich am Wochenende einmal mehr Hunderte Besucher, die der Einladung in die offenen Gärten im Oderbruch gefolgt waren.

Michael Spitzer und Claudia Wegner zeigten in Gorgast bereits zum vierten Mal ihren wunderschönen und durchaus außergewöhnlichen Garten. In ihm gibt es viele Rosensorten, die verführerisch duften, dazu Lavendel, aber auch Kakteen, einen Kräuter-, Gemüse-, Obst-, Wasser- und Steingarten. In letzterem fühlen sich auch Ringelnattern, Igel, Eidechse und Lurch wohl. Lauschige und schattige Plätze laden zum Verweilen ein. "Das ist einer der schönsten Gärten im Oderbruch. Man sieht die viele Arbeit, die hier drin steckt und die Liebe zum Detail", steht für Friedrich Prause aus Berlin-Zehlendorf fest.

Wilfried, Sabine, Stefan, Julia und Mathilda Meier aus Zechin präsentierten den Besuchern ihren weitläufigen Naturgarten mit wilden Staudenpflanzen, Gemüsebeeten, einer Blumenwiese und sogar einem kleinen Weinberg. Hier gibt es auch einen Bouleplatz und einen Holzbackofen, in dem Brot gebacken wurde.

Die Zechiner Susanne und Gerard Reid zeigten ihren romantischen englischen Cottage-Garten mit vielen Bäumen, Sträuchern, Rosen, Stauden, Kräutern und Gewürzen zum ersten Mal. In ihm gibt es einen kleinen Pitch und Putt-Golfplatz, der für Anfänger künftig am Wochenende geöffnet sein wird.

Wer in den verwinkelten Garten von Barbara und Dieter Felsmann in Worin wollte, der musste durch die Sommerküche, in der die Mehlschwalben nisten. Zwei große Ulmen, alte Obstbäume, darunter Birnenquitte und Mispel, die vergessene Frucht, Gemüse- und Kräuterbeete sowie viele Blumen dominieren das grüne Kleinod. Wer wollte, für den gab es Marmeladen, Gelees, Jungpflanzen sowie Minze für Kräutertees zum Mitnehmen.

"Dieser Garten ist so schön, hier könnte man Hochzeiten feiern", schwärmte Besucherin Jessica Rakow aus Greifswald, nachdem sie das Reich von Susanne Hutzler in Görlsdorf gesehen hatte. Die Ärztin führte immer wieder Gäste durch ihren verträumten, malerischen Garten mit Staudenrabatten, Rosen, einer Naturwiese und einem romantischen Fachwerkhaus. Wie sie freuten sich viele Gartenbesitzer über den Besuch, das Interesse, die Gespräche und den Erfahrungsaustausch. Gegen eine kleine Spende wurden die Gäste zumeist mit Kaffee und Kuchen sowie einem Imbiss versorgt.

Am kommenden Sonntag geht es weiter mit den "offenen Gärten". Dann sind in Frankfurt und Umgebung 20 besonders schöne Haus-, Guts- und und Naturgärten sowie ein Künstler-, ein Hof- und ein Schaugarten zu besichtigen.