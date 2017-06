Fünf EM-Fahrkarten sicher

artikel-ansicht/dg/0/

Katrin Quooß (PSG zu Wittstock) bei den Frauen, Tilo Fritze bei den Männern sowie die Junioren Bettina Valdorf, Katrin Murche und Jonas Bindrich (alle Schützengilde Frankfurt) haben sich mit ihren Leistungen bei den Ranglisten in Suhl und in Frankfurt für die EM Ende Juli in Baku (Aserbaidschan) empfohlen. Entscheidend waren die Normerfüllungen. Hier hatten die Bundestrainer den Frauen und Juniorinnen doppelte Chancen mit zwei statt der gewohnten einen Dreierserie á 25 Scheiben eingeräumt. Die Frankfurterinnen haben sie genutzt.

"In Suhl haben sie schon vorn mitgemischt und ihr Niveau in Frankfurt unterstrichen", betont Dirk Wietrzichowski, Trainer der Juniorinnen. So trafen die beiden siegreichen Trap-Schützinnen Bettina Valdorf (A-Jun. und Katrin Murche (B-Jun.) im ersten Durchgang jeweils 67 Tonscheiben, tags drauf 68 bzw. 73 (Bestleistung). Auch Sahra Bindrich - das Trio gewann 2016 Team-Bronze bei der Junioren-EM - konnte zu Hause mit 66 und 65 Scheiben die Norm von 62 Scheiben erfüllen (3. A-Jun.). Gefreut hat sich Dirk Wietrzichowski über die Ergebnisse von Linda Helm (3. B-Jun), die mit 66 Scheiben Bestwert schaffte "Linda beweist, dass auch unsere Jüngeren schon hohe Leistungen zeigen. Aufgrund ihrer Entwicklung wurde sie für ein Austauschprogramm des Deutsch-Französischen Jugendwerks empfohlen und reist im Sommer nach Frankreich." Johanna Brandt (4. B-Jun) steigerte sich am zweiten Tag auf 68 Scheiben (BL). Jonas Bindrich (B) beendete seinen Wettkampf mit 111 Scheiben als Zweiter, genauso wie die frühere Weltmeisterin Katrin Quooß (71/70) mit guter Serie und nur einer Scheibe Rückstand auf die Siegerin.

Bei den Skeet-Schützen hatte sich Tilo Fritze vor dem fünften Durchgang einen kleinen Vorsprung erarbeitet, den er nicht aufgab und mit 123 Treffern starke Werte zeigte. Dritter wurde Vereinskamerad und Olympiateilnehmer Ralf Buchheim (120). "Es hätte gar nicht besser laufen können, mein Trainingszustand ist super, die Bedingungen waren es auch. Ich konnte meine Bestleistung von Anfang des Jahres bestätigen", bilanzierte Fritze, der nach mehreren EM-Teilnahmen als Junior erstmals bei den Männern antritt.

Cheftrainer Benno Bölke betont: "Mit ihren Leistungen haben Tilo Fritze und Bettina Valdorf international Maßstäbe gesetzt". Für die Frankfurter bleibt die EM eine wichtige Station auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften.