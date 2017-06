Auftakt zum "Menschheitshaus"

artikel-ansicht/dg/0/

Blick in die „Vergangenheit“: Durch ein Fenster im Boden lässt sich in den Gewölbekeller schauen – Anne Wolf mit Erich Lorenzen, ?Dolores Rindfleisch und Theo Trachternach (v. r.). © Thomas Berger

Schon 2011/2012 hatte es im Reichenberger Naturspeicher diverse Veranstaltungen, darunter ein Seminar mit Schülern des Strausberger Oberstufenzentrums und mehrere öffentliche Diskussionsrunden, gegeben. Damals war der Raum aber zunächst ein Provisorium, in der Zwischenzeit hat sich baulich einiges getan. Gerade das Erdgeschoss ist für Gesprächsrunden, Seminare und dergleichen weitgehend fertig eingerichtet. "Wir bauen jetzt noch einen skandinavischen Umwälzofen samt Schornstein ein, damit das Haus beheizbar und ganzjährig nutzbar ist", kündigt Anne Wolf an. Ein Fenster im Boden gibt den Blick frei Richtung Keller, wo ein Olivenbaum wächst. Zwei Meter weiter führt eine Treppe nach oben, der Zugang zum Gewölbekeller ist von außen gewährleistet.

Früher wurden dort unten Rüben gelagert, das Erdgeschoss diente der Tierhaltung, unterm Dach schließlich lagerten Heu und Getreide. Nun, im "Menschheitshaus", spannt sich der inhaltliche Bogen über die drei Ebenen von der Vergangenheit - "die wir ja ganz gern im Keller begraben", so Anne Wolf - über die problembehaftete Vergangenheit aufsteigend bis in die Zukunft. Und durch die Lage am Dorfrand mit Blick in die Landschaft, den umliegenden Naturpark Märkische Schweiz, sei der Hof geradezu ideal für Umweltbildung. Gesellschaftliche Debatten sollen angestoßen und unterfüttert werden, wünscht sich die Initiatorin. Gemeinsam mit Mitstreiter Erich Lorenzen, der beim Naturpark beschäftigt und in Schöneiche kommunalpolitisch aktiv ist, hat sie Brandenburgs Forschungsministerin Martina Münch gerade das Konzept vorgestellt. "Sie war sehr aufgeschlossen", berichten die beiden. Genauso wie zur Auftaktveranstaltung im Kreis geladener Gäste auch schon Ortsvorsteher Theo Trachternach und Dolores Rindfleisch, eine vielfältig engagierte Bürgerin, sehr angetan waren.

Anne Wolf, die mütterlicherseits aus einer Familie von Medizinern, väterlicherseits aus einer von Kirchenbaumeistern stammt, hatte sich schon in den 1990er-Jahren im Schloss Ihlow für ein Projekt Europäisches Haus eingesetzt. Viele der Grundideen von damals sind als Kern bis heute relevant, der Fokus hat sich neben grundlegenden ethischen Fragestellungen aber noch etwas mehr in Richtung Naturbildung und Nachhaltigkeit verschoben.

Um das Konzept im Detail weiter auszufeilen, baut sie nun eine Kooperation mit der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) auf. Ab Herbst sollen mehrere Studenten von dort auf dem Reichenberger Hof einen Praxiseinsatz absolvieren und Exponate für die Bildungsarbeit erstellen. Geeignete Kandidaten will sie am Sonntag, wenn die HNEE Tag der offenen Tür hat, anwerben, zum zuständigen Professor gibt es schon Kontakt. Mittelfristig strebt die Unruheständlerin überdies an, den ganzen Hof an eine Kooperative zu übergeben.