Fußballfest in Neuenhagen hatte nur Sieger

Neuenhagen (MOZ) Um Spaß und Bewegung geht es, wenn sich die Erzieher von den Horten der Kita Am Schäferplatz, Kita FrohSinn und des Hauses der Begegnungen und des Lernens - Mike Hertwig, Silvan Küter und Thomas Rockel - zusammentun. Zum dritten Mal haben sie zum Fußballfest auf den Sportplatz am Schäferplatz eingeladen und die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 kämpften um den Ball, was das Zeug hielt. Angefeuert von Eltern und Großeltern. "Nach tollen Einsätzen aller Spieler sind wir nach Hin- und Rückrunde zu folgendem Endergebnis gekommen", teilt Thomas Rockel die Resultate mit. Danach kam auf Platz 1 der Hort der Kita Am Schäferplatz mit sechs Punkten. Zweiter Sieger wurde das Team des Hauses der Begegnungen und des Lernens mit fünf 5 Punkten. Dritter Sieger wurde die gemischte Mannschaft des Hortes der Kita FrohSinn mit vier Punkten. Die Mannschaften bestanden aus sieben Spielern und einem Torwart. Gespielt wurden je acht Minuten. Dylan Grossmann (13) leitete als Nachwuchs-Schiedsrichter der Ostbrandenburg-Liga die Spiele.