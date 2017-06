Mehr als 300 Sänger gestalten Märkisches Chorfest

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) "Wir haben einen sehr guten Eindruck gewonnen und hatten eine sehr gute Resonanz", resümierte Peter Jung aus Rehfelde, Vorsitzender des Sängerkreises Märkisch-Oderland, nach dem Märkischen Chorfest am Sonntag in Altranft.

Muntere Darbietung: der Gemischte Chor Falkenberg unter der Leitung von Manfred Mielke in der Kirche AltranftFoto: Ulli Winkler

16 Chöre aus dem gesamten Landkreis mit mehr als 300 Sängern gaben sich in dem Bad Freienwalder Ortsteil ein Stelldichein. Die Ensembles präsentierten sich mit ihrem Repertoire vor dem Schloss, am Fischerhaus und in der Kirche.

Das Chorfest lockte nach Einschätzung der Museumsleitung zusätzlich zu den Sängern 400 Gäste nach Altranft. Lediglich der Gemischte Chor Strausberg und der Chor der Strausberger St. Marienkirche konnten wegen anderer Engagements am Höhepunkt im Festkalender des Sängerkreises nicht teilnehmen, berichtete Peter Jung.

Nicht nur Mitglieder des Sängerkreises brachten ihr Können zu Gehör. Mit dem Gemischten Chor Falkenberg, der in der Kirche auftrat, präsentierte sich ein Ensemble, das nicht dem Sängerkreis angehört. "Ich hätte die Darbietung gerne gesehen, aber ich musste am Schloss bleiben", sagte Jung. Der Kontakt zu den Falkenbergern sei über deren Chorleiter Manfred Mielke zustande gekommen, der als Schatzmeister im Sängerkreis mitwirkt. Vorteil der Mitgliedschaft im Sängerkreis sei zum Beispiel, dass dieser die Gema-Gebühren übernimmt und der Chorleiter regelmäßig geschult werde. Zum Chorfest lädt der Sängerkreis auch Schulen und Kitas ein. Diesmal durften die "Kruger Spatzen" auftreten. Mit dem Chor "Melodia" aus Myslibórz konnte auch ein polnischer Chor für den Konzertreigen gewonnen werden.

Mit dem Chorfest hoffe der Sängerkreis, neue Chormitglieder zu gewinnen, sagte der Vorsitzende. Obwohl in Schulen und Kitas wie in Kruge eine sehr gute Arbeit geleistet werde und viele Chöre entstehen, fehle den Erwachsenenchören der Nachwuchs. "Die mittlere Altersgruppe, die im Berufsleben steht, ist schwer für das Hobby zu begeistern", sagte Peter Jung

Das Märkische Chorfest findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Das nächste Chorfest ist am 9. Juni 2018 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Sängerkreises in Strausberg geplant.