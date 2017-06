Polizei sucht Zeugen nach Raub

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Nach einem Raub am Freitag vor Pfingsten in Oranienburg sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein Mann mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den kleinen Verbindungsweg zwischen der Havelstraße und dem Bötzower Stadtgraben. Plötzlich kam nach seinen Angaben ein Radfahrer und versuchte ihm, seine Umhängetasche zu entreißen.

Da dies nicht gelang, ließ der Täter von dem Opfer ab. Ein weiterer Radfahrer kam jedoch hinzu und zog den Fahrzeugschlüssel des elektrischen Krankenfahrstuhls ab. Dann flohen beide Täter in Richtung Martin-Luther-Straße.

Sonnenbrille mit gespiegelten Gläsern

Der Geschädigte beschrieb den Täter, der die Tasche entreißen wollte, wie folgt: etwa 185 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, Irokesenhaarschnitt, leicht blond gefärbt, sportliche Figur, bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkler Jeanshose. Er hatte eine große Sonnenbrille mit gespiegelten Gläsern auf und fuhr auf einem schwarzen Mountainbike.

Ein Lenker mit Hörnern

Der zweite Täter, der den Schlüssel an sich nahm, wurde wie folgt beschrieben: etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, ebenso etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, sportliche Figur, bekleidet mit hellem T-Shirt mit englischer Beschriftung sowie einer Dreiviertelhose schwarz-weiß kariert. Dieser Täter soll eine bunte Tätowierung am linken Oberarm getragen haben und war mit einem dunklen BMX-Fahrrad unterwegs. Am Lenker des Fahrrades sollen sich sogenannte Hörner und an Vorder- und Hinterachse Verlängerungen zum Draufstellen befunden haben.

Hinweise zu den Tatverdächtigen, erbittet die Polizei an die Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301 8510.