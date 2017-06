artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Hannover 96 reist zur Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga an die Küste. Der Aufsteiger trainiert vom 3. bis 7. Juli in St. Peter Ording und absolviert ein Testspiel gegen ETSV Weiche Flensburg.

Ein zweites Trainingslager bezieht Hannover vom 22. bis zum 31. Juli in Velden am Wörthersee. Trainingsauftakt des Erstliga-Rückkehrers ist bereits am 26. Juni.