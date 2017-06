Zeitung: AS Monaco will Wolfsburg-Keeper Benaglio

artikel-ansicht/dg/0/

Wolfsburg (dpa) Der Wolfsburger Torwart Diego Benaglio wird nach Informationen der französischen Sportzeitung «L'Équipe» von AS Monaco umworben. Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten hat seinen Stammplatz an Koen Casteels verloren und absolvierte in der abgelaufenen Saison nur 14 Spiele.